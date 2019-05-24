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24.05.2019 17:38
Рубрика: Экономика

Орешкин оценил ущерб российской экономике из-за ситуации с "Дружбой"

Текст: Владимир Кузьмин

Влияние происшествия с загрязнением экспортного нефтепровода "Дружба" на макроэкономические показатели, если и возможно, то будет на уровне статистической погрешности, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

РФ и Беларусь договорились об оценке ущерба из-за грязной нефти

"Определенное влияние на точечные цифры помесячные может быть, но в целом по году к каким-либо существенным изменениям эта ситуация не приведет", - сказал он по итогам прошедших переговоров глав правительств России и Беларуси.

Министр также подчеркнул, что пока рано говорить о помощи "Транснефти" или пересмотру дивидендов компании из-за требующейся компенсации партнерам: "Для начала нужно определить эти суммы. Они пока еще до конца не определены, потому что нужно совершить много технической работы, очень важной технической работы, для того чтобы вся эта оценка была". "Транснефть" Орешкин считает сильной с экономической точки зрения компанией, обладающей ресурсами за созданные проблемы.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэкономразвития Отношения России и Беларуси
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