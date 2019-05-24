Новости

Ворота сборной России будет защищать Василевский 17:59
В пустыне Атакама найдены древние обломки внеземного вещества 17:40
Орешкин оценил ущерб российской экономике из-за ситуации с "Дружбой" 17:38
Что случилось с Tesla после 725 тысяч км пробега 17:25
Медведев и Румас поручили проработать спорные вопросы по интеграции 17:19
МАЗ начал продажи конкурента "ГАЗели" 17:15
РФ и Беларусь договорились об оценке ущерба из-за грязной нефти 17:13
Песков заявил о системной борьбе с коррупцией 17:11
Власти Петербурга направят 11 млрд рублей на развитие школ 16:42
В Британии найден уникальный 2300-летний щит 16:39
В Витебске создадут самобытный центр рядом с музеем Марка Шагала 16:35
На Украине зарегистрировано новое дело против Порошенко 16:30
Ученые Петербурга создали сверхточный "детектор" раковых клеток 16:14
Mercedes научит женщин любить свои автомобили 16:14
В ЕАЭС достигли прогресса в работе над концепцией общего финрынка 16:11
Самолет ВМС Германии приблизился к границе Калининградской области 16:06
Румас предложил Медведеву найти развязки по вопросам интеграции в СГ 15:55
В Ростове задержана замглавы УФНС по Ростовской области 15:48
Канал HBO ответил на критику финала "Игры престолов" 15:33
В Ярославле задержали подозреваемого в поджогах мусорных баков 15:30
В Госдуме поставили диагноз американской демократии 15:28
"Заряженный" Honda Civic адаптировали для жесткого бездорожья 15:24
В конце мая в Москву придет жара 15:17
В Саратовской области мыши вызвали всплеск геморрагической лихорадки 15:17
Герман Греф продолжит руководить Сбербанком 15:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
24.05.2019 17:13
Рубрика: Экономика

РФ и Беларусь договорились об оценке ущерба из-за грязной нефти

Текст: Владимир Кузьмин

Россия и Беларусь до 10 июня разработают методику оценки ущерба от загрязнения нефтепровода "Дружба". Такое поручение содержится в протоколе встречи зампреда правительства России Дмитрия Козака с белорусским коллегой Игорем Ляшенко от 16 мая. Вице-премьеры поручили создать специальную рабочую группу, которая займется всеми вопросами по устранению последствий чрезвычайного происшествия с "грязной" нефтью в экспортном нефтепроводе.

Фото: Александр Саверкин/ТАСС
Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба"

В четверг, 23 мая, вице-премьеры снова обсуждали вопросы сотрудничества в нефтяной сфере. По итогам этой встречи они договорились согласовать план мероприятий по вытеснению из магистральных трубопроводов и резервуарного парка ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" нефти с превышением содержания органических хлоридов на территорию России.

Кроме того, вышеназванная рабочая группа должна до 29 мая выработать решение по дополнительным поставкам в июне на ОАО "Нафтан" нефти в объеме до 200 тысяч тонн.

Экономика Отрасли Нефть и газ Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Отношения России и Беларуси
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков заявил о системной борьбе с коррупцией
Кремль назвал условия проведения "нормандского саммита"
МВФ спрогнозировал сохранение темпов роста российской экономики
В Кремле определили дату Прямой линии
Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией