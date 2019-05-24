РФ и Беларусь договорились об оценке ущерба из-за грязной нефти

Россия и Беларусь до 10 июня разработают методику оценки ущерба от загрязнения нефтепровода "Дружба". Такое поручение содержится в протоколе встречи зампреда правительства России Дмитрия Козака с белорусским коллегой Игорем Ляшенко от 16 мая. Вице-премьеры поручили создать специальную рабочую группу, которая займется всеми вопросами по устранению последствий чрезвычайного происшествия с "грязной" нефтью в экспортном нефтепроводе.

В четверг, 23 мая, вице-премьеры снова обсуждали вопросы сотрудничества в нефтяной сфере. По итогам этой встречи они договорились согласовать план мероприятий по вытеснению из магистральных трубопроводов и резервуарного парка ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" нефти с превышением содержания органических хлоридов на территорию России.

Кроме того, вышеназванная рабочая группа должна до 29 мая выработать решение по дополнительным поставкам в июне на ОАО "Нафтан" нефти в объеме до 200 тысяч тонн.