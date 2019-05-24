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24.05.2019 11:45
Рубрика: Общество

Открытие на Плутоне может стать фактом существования внеземной жизни

Текст: Наталья Панасенко

Под поверхностью Плутона находится гигантский океан, состоящий из особой формы воды, сообщается в журнале Nature Geoscience.

Самое удивительное заключается в том, что этот океан не замерзает, несмотря на критично низкую температуру. Этот факт позволяет предположить, что во Вселенной может быть значительно больше океанов, чем прогнозировалось.

Фото: pixabay.com
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Когда в 2015 году зонд "Новые горизонты" сделал впечатляющие снимки с края Солнечной системы, это изменило представления ученых о карликовой планете. Они увидели на поверхности Плутона массивные айсберги и обширные равнины. И поскольку планета находится очень далеко от Солнца, на окраине нашей Солнечной системы, ее поверхность настолько холодна, что водяной лед промерзает, как камень. И даже азот при температуре ниже минус 200 градусов по Цельсию существует там только в твердом виде.

Но изображения "Новых горизонтов" свидетельствуют о том, что под гигантскими равнинами может быть скрыт незамерзающий океан. И это удивительный факт, объяснение которому нашла японско-американская исследовательская группа.

Шуничи Камата из университета Хоккайдо (Япония) считает, что удерживать воды под поверхностью Плутона в жидком состоянии могут гидраты метана. Астрономы предположили, что такие газовые гидраты защищают океан от холода. В плутоновском океане особая форма воды: кристаллическая решетка льда захватывается молекулами газа, создаются так называемые клатраты. Газовые гидраты очень вязкие и имеют низкую теплопроводность, поэтому хорошо удерживают тепло и подходят в качестве изолирующего слоя между океаном и вышележащим слоем льда.

Фото: NASA/JPL-Caltech
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Для проверки гипотезы команда использовала компьютерное моделирование. Сравнив развитие океана на Плутоне с изоляционным слоем из гидрата газа и без него за все 4,6 миллиарда лет с момента рождения Солнечной системы, ученые получили результат: без изолирующего слоя океан полностью замерз бы несколько сотен миллионов лет назад.

"Формирование тонкого слоя гидратного клатратного слоя в океане на Плутоне может быть важным общим механизмом для поддержания подповерхностных океанов в относительно крупных, но минимально нагретых ледяных спутниках и объектах пояса Койпера", - говорится в докладе. А это может означать, по словам Каматы, что "во Вселенной больше океанов, чем мы думали, и это делает существование внеземной жизни более правдоподобным".

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