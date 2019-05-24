Посольство РФ: Среди пострадавших при взрыве в Лионе россиян нет

Россиян среди пострадавших при взрыве в Лионе нет, сообщает посольство РФ во Франции, со ссылкой на данные полиции.

"Согласно данным полиции, среди пострадавших от взрыва в городе Лион россиян нет", - отмечается в сообщении дипмиссии в Twitter.

Взрыв прогремел около 17:30 по местному времени (18:30 по московскому) на улице Виктора Гюго во втором округе Лиона. Причиной взрыва стал сверток, начиненный гвоздями и шурупами. Сообщается о не менее 13 пострадавших.