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24.05.2019 14:43
Рубрика: В мире

Позиция Еврокомиссии по Brexit не изменится с уходом Мэй с поста

Текст: Денис Кабанов

Позиция Еврокомиссии по диалогу с Великобританией о ее выходе из Евросоюза не поменяется после ухода премьера страны Терезы Мэй со своего поста. Об этом заявила представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Наша позиция по соглашению о выходе остается неизменной", - сказала Андреева.

По ее словам, ЕС построит рабочие отношения с любым, кто станет преемником премьера Великобритании. "Жан-Клоду Юнкеру нравилось работать с премьер-министром Мэй. И он будет так же уважать и построит такие же рабочие отношения с новым премьером, кто бы это ни был", - добавила Андреева.

Ранее Тереза Мэй объявила, что покинет пост лидера Консервативной партии.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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