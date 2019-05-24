Позиция Еврокомиссии по Brexit не изменится с уходом Мэй с поста

Позиция Еврокомиссии по диалогу с Великобританией о ее выходе из Евросоюза не поменяется после ухода премьера страны Терезы Мэй со своего поста. Об этом заявила представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева.

"Наша позиция по соглашению о выходе остается неизменной", - сказала Андреева.

По ее словам, ЕС построит рабочие отношения с любым, кто станет преемником премьера Великобритании. "Жан-Клоду Юнкеру нравилось работать с премьер-министром Мэй. И он будет так же уважать и построит такие же рабочие отношения с новым премьером, кто бы это ни был", - добавила Андреева.

Ранее Тереза Мэй объявила, что покинет пост лидера Консервативной партии.