Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд. По словам Пушкова, Нуланд стояла у истоков антироссийских санкций, а в мае в американском конгрессе она призывала вновь ужесточить их.

"А чего она ожидала?", - недоумевает российский политик в Twitter. Отказ в выдаче российской визы Пушков счел закономерным, подчеркнув, что Нуланд попала под ответные российские меры.

Напомним, Нуланд не смогла посетить Москву, так как она находится в "черном списке", который был составлен МИД РФ в ответ на американские персональные санкции.

Ранее в Россию не смог также въехать бывший посол США в РФ Майкл Макфол. Примечательно, что перечень лиц, которым ограничен въезд на российскую территорию, не публиковался. В этой связи для многих американцев отказ в получении российской визы зачастую становится неожиданностью.