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24.05.2019 00:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Производитель вагонов метро будет оштрафован за сбой на "серой" ветке

Текст: Светлана Батова

На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, где сегодня произошёл технический сбой из-за сломавшегося в туннеле поезда, полностью восстановлено движение. Причиной сбоя стала техническая неисправность состава.

В московском метро остановились поезда на "серой" ветке

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного метрополитена, в общей сложности движение было остановлено на 35 минут, затем восстанавливался график. До 23:00 автобусы на севере Москвы, проходящие вдоль закрытых станций метро, ходили бесплатно.

"Состав находится на сервисном контракте у производителя вагонов, - отметили в пресс-службе метро. - В соответствии с контрактом ему будут начислены штрафы, размер которых около 1,5 млн руб. Завод-изготовитель - Метровагонмаш - уже подтвердил техническую неисправность состава".

Напомним, это второе серьезное происшествие в метро на этой неделе. Во вторник, 21 мая, останавливалось движение на Большой Кольцевой и Солнцевской линии, также по техническим причинам.

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