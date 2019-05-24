Специальная комиссия выяснит причину остановки поездов на МЦК в Москве

В пятницу утром на Московском центральном кольце (МЦК) произошла незапланированная остановка движения составов. Причины инцидента выяснит специальная комиссия. Об этом сообщала "РГ" пресс-служба Московской железной дороги.

По данным ведомства, поезда остановились около 6 утра на МЦК против часовой стрелки, на перегоне в сторону станции "Зорге". Стояка составила 17 минут, после чего движение "Ласточек" возобновилось. В результате между парой "Ласточек" образовался увеличенный интервал. Чтобы его закрыть, на линию были выпущены два резервных состава. По часовой стрелке движение продолжалось в штатном режиме.

Как пояснил "РГ" представитель пресс-службы, к половине восьмого поезда полностью вошли в график движения.

Кстати, накануне вечером на Серпуховско-Тимирязевской ветке московского метро произошел сбой. Пассажиров эвакуировали, никто из них за помощью врачей не обращался.

В минувший вторник поезда вместе с пассажирами остановились на Большой кольцевой линии. Задержка в движении превысила два часа. Причиной сбоя в движении поездов метро стало падение напряжения в контактном рельсе.