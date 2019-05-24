Трассу М-4 под Воронежем закрыли для грузовиков

На 130-километровом участке федеральной трассы М-4 "Дон" у воронежского села Лосево начало действовать ограничение на проезд большегрузного транспорта. До 15 сентября грузовикам полной массой 12 тонн и более запрещено движение с 8 до 22 часов по пятницам, суботам и воскресеньям, а также в предпраздничные и праздничные дни.

Лосево - "бутылочное горлышко" всего 1500-километрового хайвея, ведущего из Москвы на черноморские курорты. Тянущееся через село старое двухполосное шоссе стиснуто между мотелями, стоянками, мастерскими и автомагазинами, . Транспортный поток движется здесь со скоростью пешехода, нередко замирая в многокилометровых заторах. Ситуацию усугубляют несколько пешеходных переходов через трассу и пара перекрестков со светофорами. А самое мелкое ДТП в Лосево оборачивается транспортным коллапсом.

Опробованные в 2018 году терапевтические меры - типа регулирования движения через "зебры" в ручном режиме: инспектор ДПС собирает группу пещеходов на обочине и, перекрыв движение, разом пропускает ее через дорогу, - ощутимого улучшения не принесли. И в 2019 году к проблеме подошли радикально. С 24 мая у въездов на проблемный участок появились знаки, запрещающие движение грузовиков, с соответствующими временными ограничениями. Под знаками стоят полицейские. У них то и дело останавливаются грузовики и водители идут уточнить правила проезда.

Дальнобойщикам новшество не понравилось.

- Это платная трасса. Я заплатил за проезд и, значит, должен ехать. А мне предлагают ехать ночью. А спать когда? - недоумевает Валерий Сукалин, везущий в Калининград 20 тонн краснодарской пшеницы. Беспокоятся и владельцы придорожных заведений - Лосево давно облюбовано водителями грузовиков как место обеда, ремонта и отдыха.

- Введение ограничений не означает, что мы наглухо закроем трассу для грузовиков. Если пробок в Лосево нет - пусть едут. Но когда возникнет затор - наши сотрудники дежурят в селе и мониторят ситуацию, - сигнал о нем поступит на посты на въезде и те направлят большегрузы в объезд или на стоянку, - рассказал "РГ" командир обслуживающего трассу спецбатальона ГИБДД подполковник Геннадий Бербенцов.

Окончательно проблема Лосева исчезнет с запуском скоростного обхода села - его планируют достроить к концу года.