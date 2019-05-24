Скончался депутат нижегородского заксобрания Александр Бочкарев

Сегодня скончался председатель регионального отделения партии "Справедливая Россия", депутат законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев. Об этом "РГ" сообщили его коллеги по политическому объединению.

- Александр Бочкарев умер в 10.30 в областной больнице имени Семашко, - сказали в отделении партии. - Смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии на фоне онкологического заболевания.

О том, что у Бочкарева рак, стало известно в феврале этого года на судебном заседании, на которое подсудимый не явился.

Напомним, в 2018 году суд оставил Александра Бочкарева под домашним арестом. По версии следствия, в 2015-м он со знакомым предложил члену своей партии, бизнесмену Дмитрию Дзепе обеспечить его избрание на место депутата думы Нижнего Новгорода. Под угрозой исключения из партии они потребовали от него 5 миллионов рублей, но Дзепа так и не получил обещанное. В результате было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

Информация о месте и времени церемонии прощания позже появится на официальном сайте партии.