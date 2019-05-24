Minecraft предложили использовать как образовательный ресурс

Специалисты сферы разработки компьютерных игр прокомментировали идею запрета видеоигры Minecraft и заявили, что ее нужно не запрещать, а использовать как образовательный ресурс.

Такое мнение эксперты высказали агентству ТАСС. Напомним, что против популярного увлечения выступил депутат красноярского парламента Владимир Рейнгардт. Нардеп предложил запретить любимую школьниками игру, заявив, что она пропагандирует насилие и способствует гиперактивности.

По мнению главы студии "Игровая инициатива" Дмитрия Иванова, подобные игры, напротив, можно использовать как образовательный ресурс. Они позволяют изучать новый материал и тренировать сотрудников крупных компаний.

"Minecraft - это же игра в жанре "сендбокс" (песочница), - сказал Иванов. - Она позволяет самовыражаться, создавать что-то из сложных конструкторов. И дети могут так свои творческие идеи реализовать. Его образовательная версия очень успешно применяется в зарубежных школах".

Доцент Томского политехнического университета Екатерина Галанина отметила, что в этой игре практически нет насилия, о котором говорил нардеп.

"Там можно выстраивать все что угодно по отношению к своему учебному курсу, - сказала она. - Более того, если мы подумаем, что же такое игра, то это неотъемлемый элемент культуры в целом. Ребенок обучается посредством игры".

Главный внештатный психолог Минздрава РФ по СЗФО Лариса Цветкова считает, что внимание у геймеров распределяется лучше. Они способны одновременно отслеживать большее число объектов, чем люди, не увлекающиеся видеоиграми. Такой навык, например, полезен для авиадиспетчера.

Кроме того, по ее мнению, увлекающиеся играми дети меньше подвержены влиянию наркотиков и алкоголя. С другой стороны, к играм следует относиться с осторожностью, поскольку они могут привести к какой-либо зависимости.

"Это тоже очень тонкая грань, и здесь надо, безусловно, чтобы сопровождали специалисты тех детей, которые увлечены игрой, - сказала Лариса Цветкова. - Все усилия надо всегда направлять на профилактику".