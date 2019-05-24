В Омске во время "последнего звонка" на школьников рухнул потолок

В Омске следственный комитет начал проверку по факту инцидента в гимназии №147. Во время торжественной линейки на выпускников рухнула штукатурка с потолка.

Видеозапись произошедшего в социальных сетях опубликовали родители, снимавшие на камеру праздничное мероприятие. На сцене школьного актового зала выпускники исполняли песню о прощании со школой. В этот момент с потолка на школьников обрушился массивный кусок штукатурки. На кадрах видно, что он падает прямо на голову одной из выпускниц.

- Будут установлены причины произошедшего, выяснено, когда и кем проводился последний ремонт в здании, - сообщает СУ СКР по Омской области. - Выясняется также как администрацией учебного заведения обеспечивается безопасное нахождение в помещении школы детей.

В свою очередь администрация города Омска уже заявила о том, что косметический ремонт потолка в актовом зале гимназии последний раз производился в 2017 году.

- Причины облетания штукатурки будут установлены специальной инспекцией департамента образования, - сообщает пресс-служба администрации города Омска.

В мэрии также отметили, что родители пострадавшей девочки претензий к гимназии №147 не имеют.