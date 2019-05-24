До конца текущего года в Петербурге будет введено в строй 13 новых школ, преимущественно в новых густонаселенных районах города, уточнил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов, приехавший поздравить одиннадцатиклассников школы №509 с "Последним звонком".

Этот праздник сегодня прошел во всех 648 школах города. В новую жизнь вступили 25,5 тысяч юношей и девушек. Поблагодарив родителей и учителей за достойное воспитание детей, врио губернатора подчеркнул:

- Нашему городу нужны компетентные и уверенные в себе специалисты. Уверен, что нынешние выпускники смогут стать именно такими.

В ближайшие пять лет на укрепление материальной и учебной базы среднего образования город намерен потратить свыше 11 миллиардов рублей. За это время все школы города будут подключены к высокоскоростному интернету. Кроме того, с каждым годом будет увеличиваться процент детей, получающих дополнительное образование цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, а имеющиеся школы избавятся от переполненности классов.

Ранее Александр Беглов сообщил, что с 1 сентября во всех школах города учителям будет установлена надбавка за классное руководство.