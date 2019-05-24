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24.05.2019,  
12:58
Текст:  Николай Грищенко

В России начались работы по созданию новых гидросамолетов

В Таганроге начались работы по модификации самолета-амфибии Бе-200 и разработке новых гидросамолетов. Предполагается, что новая техника поступит на вооружение авиационной эскадрильи, которая создается в Каспийской флотилии.
Фото: ТАНКТ имени Бериева Фото: ТАНКТ имени Бериева
Фото: ТАНКТ имени Бериева

"Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолетов", - говорится в сообщении пресс-службы Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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На предприятии, так отметили, что конструкторы авиазавода обладают богатым опытом и создали более 30 типов летательных аппаратов, в числе которых крупнейший в мире реактивный самолет-амфибия А-40 "Альбатрос".

Ранее командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук заявил РИА Новости, что новая авиаэскадрилья будет базироваться около Махачкалы - в Каспийске, где сейчас ведутся работы по созданию военно-морской базы. В состав эскадрильи войдут самолеты-амфибии Бе-200 и вертолеты Ми-14ПВ.

"Это авиация, которая в основном решает задачи поисково-спасательного обеспечения, оказание медицинской помощи", - сказал контр-адмирал Сергей Пинчук.

Кроме того, в прошлом году Каспийская флотилия получила беспилотные комплексы тактического радиуса действия "Элерон" и "Орлан". В дальнейшем, ожидается поступление летательных аппаратов дальнего радиуса действия, чтобы обеспечить флотилию разведданными для выдачи целеуказания ударным ракетным кораблям.

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