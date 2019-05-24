Володин призвал ускорить принятие законопроектов о цифровой экономике

Задача по законодательной "поддержке" цифровой экономики пока выполняется в недостаточном объеме. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег и правительство исправить этот недочет. А еще переходу на "цифру" Дума посвятит "правительственный час" с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным.

В Крыму сегодня собрался Совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики. Депутаты, как сообщалось до заседания, в течение двух дней намереваются ознакомиться с опытом и передовыми технологиями ведущих мировых IT-компаний, а также обсудить вопросы повышения доступности цифровых услуг для граждан.

Выступая на заседании Совета, председатель Госдумы объяснил собравшимся, почему важен переход на "цифру".

- Это вопросы развития экономики, которые должны обеспечить нам конкурентные преимущества. Если мы не заложим основы, мы с вами не получим новых возможностей, - сказал председатель Госдумы.

Без необходимого законодательного обеспечения развития цифровой экономики "сложно что-то сделать", добавил он.

По словам Володина, только цифровая экономика может позволить достигнуть темпов роста ВВП более 4% в год.

Среди задач - "создавать условия, чтобы ребята после общеобразовательных школ шли в технические вузы, на факультеты математики и другие, которые обеспечивают образование в программировании", считает спикер ГД.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций должно, по мнению Вячеслава Володина, заниматься "и железом, и софтом".

- Я попросил бы не ставить себе задачу увеличить количество подписчиков, лайков, чем сейчас многие живут. Не это нам надо. Нам надо, чтобы у нас технологии появились, - подчеркнул парламентарий.

Говоря о необходимых для цифрового развития решений, он назвал законы, регулирующие вопросы использования "цифровой подписи", электронного документооборота, в том числе электронных цифровых книжек.

Однако пока задача по законодательной "поддержке" цифровой экономики выполняется в недостаточном объеме, констатировал спикер. Из 20-ти необходимых законопроектов, определенных правительством в качестве приоритетных, пока принят лишь один, внесенный депутатами. А ведь задача развития цифровой экономики поставлена президентом в Послании Федеральному Собранию.

В связи с этим Вячеслав Володин призвал нижнюю палату парламента и правительство объединить усилия для того, чтобы ускорить внесение и принятие до конца года соответствующих инициатив.

Для ускоренного принятия приоритетных законопроектов по развитию цифровой экономики будет создана рабочая группа, сообщил спикер. В нее войдут представители правительства РФ и профильных комитетов ГД.

Кроме того, развитие цифровой экономики станет темой "правительственного часа" в Госдуме с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. Соответствующее предложение председателя нижней палаты поддержали участники заседания Совета.

По словам Володина, такая дискуссия позволит выстроить более эффективные коммуникации с министерством, "поскольку за ним закреплено наибольшее количество законопроектов", необходимых для развития цифровой экономики.

В ходе дискуссии на заседании глава нижней палаты, кроме того, поддержал идею проведения летом больших парламентских слушаний по вопросам цифровой экономики. Мероприятие пройдет с участием представителей предпринимательского сообщества.

Инициативу на эту тему выдвинул глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Он объяснил, что законодателям, принимающим нормативные документы, крайне важно понимать потребности бизнеса, так как, очевидно, остается очень много нерешенных вопросов. Заместитель министра экономического развития Савва Шипов также отметил, что необходимо устранить дефицит доверия между бизнесом и властью.

Савва Шипов в своем выступлении также предупредил, что путь создания и принятия законов в области цифровой экономики очень длительный. Однако начало уже положено. Он напомнил, что принят важный законопроект о возможности заключения электронных сделок. Это "первая ласточка". Кроме того, есть еще несколько законопроектов, которые уже находятся на рассмотрении палаты. Это, в частности, законопроект о реестровой модели лицензирования, который освобождает от бумажных лицензий. Подобные инициативы, по словам замминистра, нужны во всех сферах для избавления от бумажной волокиты.