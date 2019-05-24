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24.05.2019 15:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд принял решение освободить экс-генерала СК Никандрова

Текст: Юлия Мякишева

Бывшему замглавы московского следственного комитета Денису Никандрову удовлетворили ходатайство об условно-досрочно освобождении из колонии №13.

Решение принял Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила сегодня. Об этом сообщает ТАСС. Никандрова освободят раньше на полтора года и 11 дней, как только решение вступит в законную силу.

В сообщении говорится, что администрация ИК-13 характеризовала его положительно, прокурор тоже был не против удовлетворения ходатайства.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Напомним, в июле 2016 года в Главном следственном управлении СК РФ по Москве прошли обыски и задержания ряда сотрудников по фактам превышения ими должностных полномочий и получения взяток от представителей криминального сообщества. В частности, были задержаны глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, его заместитель Ламонов и заместитель начальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров. Они получили взятку в 500 тысяч долларов за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец.

В последствии свою вину Никандров полностью признал и заключил со следствием сделку.

Денис Никандров был одним из самых известных российских следователей по особо важным делам. Он вел второе дело ЮКОСа, довел до суда дело бывшего руководителя Главного следственного управления СК РФ Дмитрия Довгия, который по обвинению в коррупции получил девять лет лишения свободы. Расследовал и громкое "игорное прокурорское" дело, которое до суда так и не дошло.

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