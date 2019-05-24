Renault Arkana: все секреты и нюансы потенциального бестселлера

В самом центре Москвы состоялась мировая премьера новейшего кроссовера Renault Arkana, который имеет все шансы стать в России хитом продаж. Представлял новинку почти весь топ-менеджемент представительства французской марки во главе с Николя Мором. Корреспондент "Российской газеты" лично побывал на премьере и узнал все нюансы нового кросс-купе.

1.Премьера мировая, продажи локальные

Несмотря на громкое словосочетание "мировая премьера", в планетарном масштабе о Renault Arkana мало кто узнает - это локальный продукт, наверное, как никакой другой разработан специально для России и на основе предпочтений россиян.

В России - премьера, в России - производство, в России состоялся и старт продаж. Чуть позже новинка выйдет и на рынки стран Таможенного союза, а вот далее путь "Арканы" пока туманен. Очевидно, что странами СНГ французы сыты не будут, но когда и в каком виде Arkana пойдет захватывать дальние рубежи, пока не ясно. Как говорится, нам больше достанется.

2.Платформа от "Дастера": скорее нет, чем да

Renault Arkana построена на сильно модернизированной платформе Global Access, которая сама, в свою очередь, является модернизацией той самой тележки B0, на которой покоится Duster. Так что корни определенно прослеживаются, но назвать "Аркану" купеобразным "Дастером" язык не повернется. В технических мелочах Arkana скорее ближе к Kaptur.

Считайте сами: в шасси более 55% абсолютно оригинальных деталей, сама платформа растянута в длину, в гамме новые двигатели, коробки передач и полностью новая система рулевого управления, не говоря, конечно, о кузове и интерьере. Что общего у французских кроссоверов? Ну, например, тормозная система, эффективность которой позволяет переставлять ее на новые модели без изменений.

3.На Arkana двигатель от Mercedes-Benz?

Да, на новый кроссовер Renault в качестве топ-агрегата будет устанавливаться турбомотор, разработанный французами совместно с концерном Daimler. Немцы занимались разработкой головки блока и непосредственным впрыском, а основу мотора, картер, коленвал и навесное оборудование делали французы. Так что чей у кого мотор - большой вопрос. Двигатель уже устанавливается на линейку моделей Renault и Nissan, а также на новый Mercedes A-class.

Любопытный факт: отечественные маркетологи постеснялись скромного объема нового турбодвигателя - всего 1.33 литра. Именно поэтому в российских модификациях он имеет обозначение по мощности - TCe 150, то есть, 150 лошадиных сил.

4.В Renault Arkana можно будет лить бензин АИ-92

Можно, но пока лучше не стоит. Руководитель технической службы Renault публично заявил, что Arkana с новым турбомотором прошла все испытания на возможность использования бензина АИ-92. Проблема документальная: на текущий момент кроссовер получил в России ОТТС только на использование АИ-95.

Так что в случае возникновения технических проблем по вине "неправильного" топлива у владельца не будет никаких юридических обоснований требовать возмещения ремонта по гарантии. По заверениям руководителей представительства Renault, дополненный документ появится в ближайшем будущем. Так что, пока ждем - льем АИ-95.

5.Атмосферного бензинового мотора 2.0 и дизеля у "Арканы" не будет

Моторная гамма кросс-купе будет состоять из двух силовых агрегатов. Базовым будет выступать хорошо знакомый атмосферный двигатель 1.6 (114 л.с.), который в пару получит три модификации: передний привод с механикой или вариатором, а также полный привод только с механикой.

Старый атмосферник 2.0 полностью уступит место новому турбомотору 1.3. По заверениям создателей новый двигатель обладает на 30% большим крутящим моментом, при этом на 20% экономичнее, так что смысла держать 2.0-литровый агрегат просто нет.

Что же касается отличного дизеля 1.5 dCi, то как и в случае с Kaptur, его исключение из гаммы связано с отсутствием версии с автоматической коробкой передач. В продажи "Арканы" Renault закладывает большой процент аудитории, которая предпочитает версии с двумя педалями. Для всех модификаций кроме дизельной такая коробка есть, а вот сертифицировать еще одну комплектацию с механикой ради штучных продаж не выгодно.

6.Renault Arkana получит два разных вариатора

Так и есть. Каждый из двух моторов нового кроссовера получит свою бесступенчатую коробку. Точнее, два разных поколения одной японской коробки передач Jatco.

С двигателем 1.6 будет стыковаться вариатор еще прошлого поколения JF015E, который сейчас ставится на Kaptur. А вот новый турбомотор TCe 150 получит в пару новейшую коробку восьмого поколения JF016E, которую ставят, к примеру, на рестайлинговый Nissan X-Trail.

7.Эффекта понижающей передачи у Arkana не будет

Заслуга недюжих способностей "Дастера" и частично "Каптюра" вне асфальта - уникальные настройки механической и автоматической коробок, где первая ступень имеет пониженное передаточное отношение, а в случае с автоматом - возможность блокировки первой передачи. Такие настройки сильно помогают владельцам младших кроссоверов Renault на бездорожье.

Увы, ничего подобного на Renault Arkana не будет. И механика, и, тем более, вариатор, имеют абсолютно легковые настройки трансмиссий. При этом французы все равно позиционируют версии 4х4 как очень талантливые вне асфальта. Система полного привода с тремя режимами и хороший клиренс в 205 мм должны этому способствовать.

8.Комплектации богатые, отделка скромная

Renault Arkana получит очень хороший опциональный список. Тут тебе и камеры кругового обзора, и акустическая система Bose, и новая мультимедиа с интернетом и Яндекс.Картами, и система настройки поведения авто, и даже выбор цветов подсветки салона. Про кожаные кресла, подогрев всего и вся, а также дистанционный запуск мотора и говорить нечего.

Нюанс в другом - мягкого пластика и тактильного удовольствия в машине искать не стоит. Как и Kaptur, а до него Duster, Arkana не балует дороговизной отделочных материалов, изысками стиля и нарядами отделки. Однако интересные детали вроде повернутого к водителю центрального дисплея или миниэкранов в шайбах климат-контроля присутствуют.

9.Протестировать и купить Renault Arkana можно не выходя из дома

Arkana стала первой моделью Renault в России, для которой была разработана новая клиентская онлайн-платформа марки.

Кросс-купе можно не только собрать на сайте в конфигураторе и внести предоплату онлайн, но даже заказать через интернет тест-драйв машины на дом! А если все понравится, полностью оплатить авто онлайн и заказать доставку купленного кроссовера к подъезду. То есть, выходить из дома не придется.

Единственный нюанс, пока такая услуга будет доступна только в Москве. Чуть позже ее обещают расширить и на другие крупные города России.

10. Цена - залог успеха

Пока озвучены цены на ограниченную и самую дорогую версию Renault Arkana Edition One. И именно прайс на топ-модификацию приятно удивил и дал уверенность в том, что французское кросс-купе ждет небывалый успех в России. 1 419 990 за переднеприводную версию и 1 499 990 за топ-исполнение 4х4. И это с турбомотором 150 л.с., вариатором и полным списком всех возможных опций.

А это значит, что базовые версии стильного кросс-купе с двигателем 1.6 могут начинаться с отметки 1,15-1,2 млн рублей. Если мы увидим нечто подобное и французам удастся удержать подобную ценовую вилку хотя бы до начала следующего года, конкурентам придется ой как непросто.