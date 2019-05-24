Русист: Студенты из Сирии просят у золотой рыбки мира для своей страны

Новости

"Заряженный" Honda Civic адаптировали для жесткого бездорожья 15:24
В конце мая в Москву придет жара 15:17
В Саратовской области мыши вызвали всплеск геморрагической лихорадки 15:17
Герман Греф продолжит руководить Сбербанком 15:12
Зеленский отменил указы Порошенко 15:06
Суд принял решение освободить экс-генерала СК Никандрова 15:05
Владимир Путин лично поздравил Патриарха 15:00
Готовится второй этап учений стран-членов ОДКБ 14:49
В Петербурге нашли саркофаг автора "крестьянской реформы" 1861 года 14:44
Позиция Еврокомиссии по Brexit не изменится с уходом Мэй с поста 14:43
Audi прощается с TT и готовит конкурента Mercedes-Maybach 14:43
ЦБ сообщил о росте притока рублевых вкладов 14:42
Первый в России туристический лайнер "Петр Великий" спустили на воду 14:40
Песков назвал цель отправки российских военных специалистов в Конго 14:28
Кремль назвал условия проведения "нормандского саммита" 14:27
Строителями знаменитых мегалитов Баальбека оказались не римляне 14:27
Московские врачи поставили на ноги полностью парализованного пациента 14:23
В калининградском музее покажут раритеты, изъятые таможенниками 14:21
Мантуров: Россия не откажется от диалога с Huawei из-за санкций США 14:19
Скончался депутат нижегородского заксобрания Александр Бочкарев 14:13
Путин обсудил с Совбезом РФ свой разговор с Меркель и Макроном 14:12
Первые Renault Arkana распродали в России за три часа 14:12
В Минпросвещения осудили флешмоб владивостокских выпускников 14:08
Песков рассказал об опасностях для Рунета из-за границы 14:07
Разгадан главный парадокс Леонардо да Винчи 14:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
24.05.2019 14:46
Рубрика: В мире
Проект: Пушкинский конкурс

Русист: Студенты из Сирии просят у золотой рыбки мира для своей страны

Чтобы привлечь внимание к творчеству Александра Пушкина, русист из Сирии предложила своим ученикам написать сочинение на тему "Что бы я попросил у золотой рыбки". "И студенты, которые своими глазами видели взрывающиеся бомбы, у которых дома были разрушены, и почти у каждого есть погибшие родственники, все как один просили мира для своей страны", - пишет в своем эссе на XIX Международный Пушкинский конкурс "РГ" педагог из Сирии Елена Аль-Вади.
Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости

Напомним, что жюри только что подвело итоги конкурса "220: Пушкин под напряжением. Памятник или блогер? Не мешают ли классики учить русский новому поколению?". В этом году в нем приняло участие 39 стран. Сирия, Македония и Иордания - впервые. Окажется ли Елена среди лауреатов, узнаем в день рождения поэта 6 июня.

Фото: Александр Борисов
Боснийское турне русистов: мастер-классы для бошняков, хорватов и сербов

Трудно поверить, размышляет Елена Аль-Вади в своей конкурной работе, что при тех тесных дружественных отношениях, которые существуют между Россией и Сирией еще с советских времен, русский язык в стране не преподавался почти нигде. 

Лишь недавно были вновь открыты курсы в Российском культурном центре, который не смог продолжать работу после начала военных действий. Но интерес к русскому языку у народа Сирии не пропал, а, наоборот, возрос, считает Елена. 

"И тогда, на государственном уровне было принято решение о введении изучения русского как второго иностранного языка в сирийскую школьную программу. Это произошло в 2014-2015 учебном году, и в тот же год была открыта кафедра русского языка в Государственном университете Дамаска. Школьники, которые начали изучать русский язык в 7 классе, еще не закончили школу, а нынешние студенты нашей кафедры, поступив на первый курс, учат язык с нуля. Это объясняет тот факт, что с произведениями великого Пушкина они встретились только на старших курсах", - объясняет русист.

Фото: Александр Борисов / РГ
Сербы подарили России Пушкина

 По мнению преподавателя, если студенты не заинтересовались Пушкиным, значит этого не сумел сделать педагог. "Если студентам скучно и неинтересно, то виноват в этом не Пушкин, а преподаватель, который не смог вызвать у студентов интерес к произведениям гениального русского поэта и прозаика", - считает она.

Сама Елена использует разные способы, чтобы привлечь внимание к основоположнику русского языка. Самым беспроигрышным оказалось обсуждение с сирийцами "Сказки о рыбаке и рыбке". 

"Все дружно осудили жадную старуху, но еще большее возмущение вызвало поведение старика: "Это что же за мужчина, который так беспрекословно выполняет все команды своей жены?" 

Даже в местных телевизионных сериалах такой персонаж всегда является комическим и вызывает смех у зрителей. В этом, наверное, проявилась специфика мусульманского менталитета", - рассуждает в своем эссе русист.

В мире Ближний Восток Сирия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль назвал условия проведения "нормандского саммита"
В Кремле определили дату Прямой линии
Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией
Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink
Специальная комиссия выяснит причину остановки поездов на МЦК в Москве