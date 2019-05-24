Русист: Студенты из Сирии просят у золотой рыбки мира для своей страны

Напомним, что жюри только что подвело итоги конкурса "220: Пушкин под напряжением. Памятник или блогер? Не мешают ли классики учить русский новому поколению?". В этом году в нем приняло участие 39 стран. Сирия, Македония и Иордания - впервые. Окажется ли Елена среди лауреатов, узнаем в день рождения поэта 6 июня.

Трудно поверить, размышляет Елена Аль-Вади в своей конкурной работе, что при тех тесных дружественных отношениях, которые существуют между Россией и Сирией еще с советских времен, русский язык в стране не преподавался почти нигде.

Лишь недавно были вновь открыты курсы в Российском культурном центре, который не смог продолжать работу после начала военных действий. Но интерес к русскому языку у народа Сирии не пропал, а, наоборот, возрос, считает Елена.

"И тогда, на государственном уровне было принято решение о введении изучения русского как второго иностранного языка в сирийскую школьную программу. Это произошло в 2014-2015 учебном году, и в тот же год была открыта кафедра русского языка в Государственном университете Дамаска. Школьники, которые начали изучать русский язык в 7 классе, еще не закончили школу, а нынешние студенты нашей кафедры, поступив на первый курс, учат язык с нуля. Это объясняет тот факт, что с произведениями великого Пушкина они встретились только на старших курсах", - объясняет русист.

По мнению преподавателя, если студенты не заинтересовались Пушкиным, значит этого не сумел сделать педагог. "Если студентам скучно и неинтересно, то виноват в этом не Пушкин, а преподаватель, который не смог вызвать у студентов интерес к произведениям гениального русского поэта и прозаика", - считает она.

Сама Елена использует разные способы, чтобы привлечь внимание к основоположнику русского языка. Самым беспроигрышным оказалось обсуждение с сирийцами "Сказки о рыбаке и рыбке".

"Все дружно осудили жадную старуху, но еще большее возмущение вызвало поведение старика: "Это что же за мужчина, который так беспрекословно выполняет все команды своей жены?"

Даже в местных телевизионных сериалах такой персонаж всегда является комическим и вызывает смех у зрителей. В этом, наверное, проявилась специфика мусульманского менталитета", - рассуждает в своем эссе русист.