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24.05.2019 14:27
Рубрика: Культура

Строителями знаменитых мегалитов Баальбека оказались не римляне

Текст: Денис Передельский
Фото: G. Magli / Politecnico di Milano Фото: G. Magli / Politecnico di Milano
Фото: G. Magli / Politecnico di Milano

Исследователи из Политехнического института Милана установили, что знаменитый храм Юпитера в ливанском городе Баальбеке был заложен в период правления царя Ирода Великого.

Как сообщает Archaeology News Network, речь идет о мегалитах, известных всему миру. Храм Юпитера в Баальбеке является одним из крупнейших сооружений на планете. Вес каменных монолитов, из которых он сложен, достигает 800-1000 тонн.

Фото: Charles W. Hedrick / University of Helsinki
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Известно, что его возведение было завершено римлянами около 60 года нашей эры. Но кто начал строительство? Именно на этот вопрос и попытались найти ответ итальянские специалисты.

Они отмечают, что конструкция огромной стены, защищающей огромный же подвал, очень удивительна: она сложена из гигантских каменных блоков, причем по мере увеличения высоты увеличиваются и размеры камней.

Команда во главе с Джулио Магли в своем исследовании доказывает, что строительство подвала было начато около 15 года до нашей эры. То есть храм был заложен при царе Ироде Великом. При этом он не управлял данным регионом, но был большим другом римлян. Последние, возможно, финансировали работы.

То, что именно Ирод начал строить храм, подтверждается рядом доказательств. Например, храм ориентирован на восход Плеяд - близкого к Земле звездного скопления. Для римлян это был бы необычный выбор, но не для эллинистического мира, в котором Плеяды ассоциировались с плодородием.

Кроме того, итальянские археологи и инженеры нашли четкие архитектурные аналогии храма Юпитера с фундаментом на Храмовой горе. По мнению исследователей, мегалиты Баальбека вполне можно внести в список строительных достижений Ирода Великого.

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