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22.05.2019 18:59
Рубрика: Культура

В Иордании раскопали древнейший храм Бельфегора

Текст: Денис Передельский
Фото: Jolanta Mlynarczyk / Institute of Archaeology of the University of Warsaw Фото: Jolanta Mlynarczyk / Institute of Archaeology of the University of Warsaw
Фото: Jolanta Mlynarczyk / Institute of Archaeology of the University of Warsaw

Польская археологическая миссия из Варшавского университета при раскопках в Иордании обнаружила руины древнего храмового комплекса, в котором, возможно, поклонялись Бельфегору.

Как сообщает Science in Poland, речь идет о храмовом комплексе в местечке Хирбат-эс-Сар, расположенном недалеко от столицы Иордании города Аммана.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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В марте польские археологи провели первые в истории этого участка раскопки. Установлено, что храм действовал с VII-VI веков до нашей эры до IV века нашей эры. Он был расположен на вершине холма.

Храм состоял из двух зданий - квадратного сооружения размером 20х20 метров, возведенного из огромных каменных блоков, и большого прямоугольного двора с двумя рядами хорошо сохранившихся аркад.

Ученые пока точно не установили, какому именно божеству здесь поклонялись. Приоритетной является гипотеза о Бельфегоре, который был очень популярен в этом регионе. Его также называли Ваал-Фагор. В греко-римский период это божество отождествлялось с Зевсом.

Археологи также выяснили, что в раннем средневековье (IX-X века) одна из аркад был перестроена в закрытую комнату. К арке были пристроены боковые стены, в одной из которых была устроена дверь.

"Трудно сказать, каково было предназначение этого помещения, - говорит профессор Иоланта Млинарчик из Института археологии Варшавского университета. - Мы считаем, что это могла быть торговая лавка или даже жилая комната. В последующие столетия (XIII-XV века) она могла служить и мастерской".

Кроме того, исследователи обнаружили следы христианского присутствия. Например, на одной из перемычек найдено изображение креста.

К слову, под аркадой было обнаружено четыре человеческих скелета, что очень удивило ученых. Предположительно, это захоронение бедуинов XIX века.

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