В Греции раскопали устрашающий храм богини возмездия

Греческие археологи при проведении раскопок в древнем амфитеатре на острове Лесбос обнаружили остатки храма грозной богини Немезиды.

Об открытии сообщает Greek Reporter. Оно было сделано в городе Митилини - самом крупном населенном пункте на острове Лсебос. Остатки храма были найдены в южной части древнего амфитеатра. Их нашли под грудой больших известняковых блоков.

По мнению археологов, амфитеатр был построен в два этапа. Его возвели в эпоху эллинизма в III веке до нашей эры, а достроили уже в римский период в I веке нашей эры. Размеры впечатляют: по оценкам экспертов, амфитеатр мог вместить более 10 тысяч зрителей.

Сам храм датируется I веком нашей эры. Идентифицировать его удалось благодаря сохранившемуся каменному алтарю и нескольким надписям с именами священников и выдающихся людей той эпохи.

Он был посвящен Немезиде - древнегреческой крылатой богине, которая, согласно мифологии, беспощадно карала за нарушение общественных и нравственных норм.

Ученые отмечают, что место для храма было выбрано не случайно. В римский период амфитеатр использовали для гладиаторских боев. Состязания завершались богослужением и вручением наград лучшим гладиаторам.

Наличие храма, посвященного богине Немезиде, было обязательным в римском амфитеатре. Он был призван внушить страх и почтение зрителям, а также напомнить о возмездии тем гладиаторам, которые поддались гордыне.