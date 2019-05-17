В Лаосе нашли более сотни загадочных гигантских каменных кувшинов

Археологи из Австралийского национального университета обнаружили в Лаосе 15 ранее неизвестных площадок, на которых расположено более ста 1000-летних массивных каменных кувшинов.

Как напоминает сайт университета, гигантские кувшины Лаоса - это одна из загадок археологии. До сих пор точно не установлено, кто их создал и для какой цели.

Согласно одной из гипотез эти каменные сосуды использовались для погребения мертвых. Однако останки людей в них еще не находили. Было известно несколько мест, где расположены эти диковинные изделия. Например, более тысячи из них находятся в знаменитой Долине кувшинов. Теперь количество таинственных артефактов увеличилось.

Австралийские археологи обнаружили в отдаленных горных лесах еще 15 площадок, на которых находится 137 массивных сосудов. Это косвенно говорит в пользу гипотезы о том, что кувшины использовались для погребения - вероятно, древняя практика такого захоронения была более распространенной, чем считалось ранее.

"Эти места раньше посещали только случайные охотники на тигров, - говорит руководитель экспедиции Николай Скопал. - Теперь мы открыли их. Мы надеемся, что изучение этих площадок позволит составить четкое представление о древней культуре и о том, как она обходилась со своими мертвецами".

Ученые предполагают, что кувшины, вес которых, порой, составляет несколько тонн, были вырезаны в карьерах. Непонятно, как именно древние люди сумели переместить их в труднодоступные места. Расстояние от вновь открытых площадок до карьеров исчисляется километрами.

Пока ученые не могут объяснить и выбор места расположения кувшинов. В ходе раскопок также были обнаружены красиво вырезанные диски, которые устанавливались вокруг кувшинов.

Любопытно, что диски были уложены в землю именно той стороной, которая украшена резьбой. На них изображены геометрические фигуры, надписи, человеческие фигуры и рисунки неизвестных существ.

"Декоративная резьба на участках с кувшинами встречается относительно редко. И мы не знаем, почему на некоторых дисках изображены животные, а на других - геометрические фигуры", - говорит соавтор исследования доктор Дугальд О'Рейли.