В Турции анализ ДНК выявил новую тайну древнейшего города

Международная группа генетиков и археологов из Турции, Швеции и Польши провела анализ ДНК жителей одного из древнейших городов мира и установила, что социальная структура общества в нем около 8,5 тысячи лет назад была гораздо сложнее, чем считалось до сих пор.

Короткий отчет о масштабном и многолетнем исследовании представляет Science in Poland. Генетики изучили останки людей, которые проживали в Чаталхеюке. Это древнее поселение расположено на территории современной Турции.

Считается, что оно процветало около 8,5 тысячи лет назад, что делает его одним из древнейших городов мира. Исследователи сфокусировались на останках почти 40 человек, найденных под четырьмя домами.

Ранее ученые предполагали, что эти необычные захоронения были сугубо семейными. Однако анализ ДНК показал, что покойники точно не были родственниками по материнской линии.

"Например, в одном случае женщины были похоронены рядом с детьми, но они не являлись их матерями, - говорит Мацей Чиленски из Университета Адама Мицкевича. - И мы пока не знаем, что именно их связывало".

По мнению ученых, социальная структура общества в этом городе была гораздо более сложной, чем считалось до сих пор. Судя по анализу ДНК, родственные связи в нем играли всего лишь второстепенную роль.

То есть исследователи получили новую загадку - что именно было главным в социальных связях жителей древнего Чаталхеюка?

Впрочем, одну тайну им удалось раскрыть. Анализ показал, что местные жители генетически были тесно связаны с народами, населявшими побережье Мраморного моря.