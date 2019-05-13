В Мексике нашли останки принесенных в жертву конкистадоров Кортеса

Сотрудники Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) в ходе раскопок в древнем городе Зультепек обнаружили останки испанцев, плененных и принесенных в жертву союзниками ацтеков.

Как сообщает Archaeology News Network, массовое захоронение было обнаружено в местечке Текуак, где располагался город Зультепек. Его жители были союзниками ацтеков в войне против испанцев.

Находка помогла раскрыть поистине страшную тайну. Археологи выяснили, что тела убитых испанцев были изуродованы при проведении религиозных церемоний.

Причем жители Зультепека не пожалели ни женщин, ни детей. Раскопки показали, что головы убитых испанцев были отрублены, а затем подвешены на кольях. Анализ костей показал, что женщины были беременными.

В одном из жертвенных захоронений было найдено разрубленное пополам тело женщины и останки ребенка, убитого в возрасте 3-4 лет. Ученые полагают, что кости принадлежат людям из конвоя, захваченного в 1520 году.

В его состав входило 15 испанцев-мужчин, 50 женщин и 10 детей, 45 пеших солдат и около 350 индейцев, перешедших на сторону конкистадоров. Вероятно, все они были принесены в жертву в течение нескольких месяцев.

Эксперты отмечают, что расчленение тел не было актом мести. Возможно, жители Зультепека воссоздавали мифы о сотворении мира.

Например, один испанский мужчина был расчленен и сожжен. Это напоминает миф о боге, известном под именем "Эль Квинто Сол" (Пятое Солнце).

Добавим, что конвой состоял из людей, прибывших с Кубы во второй экспедиции через год после первоначальной высадки Эрнана Кортеса в 1519 году. Он направлялся в столицу ацтеков с припасами и имуществом.