В Китае страшные находки рассказали о жестокости Инь

В Китае международная археологическая миссия обнаружила множество костей собак, которые были принесены в жертву в период правления династии Шан.

Как сообщает Live Science, исследование провели ученые из Университета Нью-Йорка и Китайской академии естественных наук. Они изучили захоронения династии Шан, которая в эпоху бронзового века правила государством под названием Инь.

Оно располагалось в долине к северу от реки Хуанхэ и существовало в период от 1600 до 1046 годов до н.э. Это было первой китайское государство, существование которого подтверждено письменными источниками.

Новое исследование показало, что при династии Шан обычаи были довольно суровыми. В захоронениях было обнаружено множество полных скелетов собак. Анализ показал, что в жертву их приносили в основном живыми.

Собак укладывали в ногах умерших людей, чтобы они сопровождали и защищали их в загробном мире. Удивительно, но большинство этих стражей были щенками.

"Сегодня это звучит ужасно, - говорит соавтор исследования Родерик Кэмпбелл. - Зачем приносить в жертву милого маленького щенка? С другой стороны, если это не ваш щенок и если вы живете в обществе, где нет таких же представлений о собаках и их привлекательности… Словом, это дешевый способ использовать животное".

Кэмпбелл и его коллега из Китайской академии естественных наук Чжипенг Ли пришли к выводу, что в государстве Инь и предшествовавшем ему государстве Чжоу собаки и свиньи были самыми распространенным жертвенными животными.

Например, в древнем городе Чжэнчжоу археологи обнаружили восемь аккуратно расположенных ям с останками 92 собак, у которых перед погребением были связаны лапы.

В человеческих гробницах собаки начали появляться примерно с 1500 года до н.э. Ученые предполагают, что щенков специально выращивали для жертвоприношений и использовали при проведении ритуалов до достижения ими полугодового возраста.