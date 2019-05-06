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06.05.2019 15:50
Рубрика: Культура

В Китае найдена 5000-летняя гробница с неизвестным оружием

Текст: Денис Передельский
Фото: Xinhua News Agency Фото: Xinhua News Agency
Фото: Xinhua News Agency

В Китае разгорелась жаркая дискуссия о личности владельца 5000-летней гробницы, недавно найденной археологами при раскопках древнего города Хуаншань.

Как передает агентство "Синьхуа", находка была сделана около города Наньян в провинции Хэнань в центральной части Китая. Возраст гробницы составляет около 5000 лет.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
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В ней были найдены останки человека, вероятно, обладавшего очень высоким статусом. Однако по этому поводу возникли серьезные споры. В левой руке погребенного мужчины археологи нашли лук, а в правой - неизвестное орудие.

"Это оружие изготовлено из нефрита, оно напоминает топор или томагавк, - говорит Ма Цзунцай, глава экспедиции из Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань. - Подобное оружие в тот период времени, вероятно, было символом власти".

Останки покоились в деревянном гробу. Также были найдены ритуальные предметы, например, нефритовые изделия, керамика и большое количество нижних челюстей свиней. Это тоже может быть свидетельством власти и богатства.

Ученые предположили, что гробница может принадлежать одному из неизвестных предводителей клана культуры Цюйалин. Если это так, то найденная гробница станет самым большим и роскошным из всех известных науке клановых захоронений в Китае.

Дискуссию же породило то, что рядом с гробницей были обнаружены руины зданий периода поздней неолитической культуры Яншао, каждое площадью более 120 квадратных метров. Возможно, умерший был ее представителем.

Предположительно, это были мастерские по обработке нефрита. Об этом говорят найденные при раскопках полуфабрикаты и готовые нефритовые изделия, а также инструменты.

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