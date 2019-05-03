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03.05.2019 17:51
Рубрика: Культура

В Перу раскопали 1200-летнюю могилу загадочного металлурга

Текст: Денис Передельский
Фото: Milosz Giersz / Institute of Archaeology, University of Warsaw Фото: Milosz Giersz / Institute of Archaeology, University of Warsaw
Фото: Milosz Giersz / Institute of Archaeology, University of Warsaw

Польские археологи, проводящие раскопки в местечке Хуарме в Перу, обнаружили нетронутое захоронение возрастом около 1200 лет с останками древнего мастера.

Как сообщает Science in Poland, в общей сложности археологи обнаружили в захоронении свыше десятка бронзовых предметов, в том числе пилу, топор, ножи и зубило.

Находка была сделана примерно в 300 км к северу от Лимы. Ученые считают, что могила принадлежала металлургу, который жил около 1200 лет назад в доинкский период. Дело в том, что в захоронении был обнаружен шлак, который образуется при плавлении металлов.

Фото: mmooreofficial/twitter.com
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По словам исследователей, шлак попал в могилу не случайно - вероятно, он символизировал труд покойного. К слову, лишь один из найденных инструментов оказался не металлическим - это был большой обсидиановый нож.

Само захоронение находилось у подножия горы. Там же располагалась церемониальная площадка, на которой проводились важные религиозные ритуалы. Об этом говорят найденные кости лам, принесенных в жертву богам.

Анализ показал, что на момент смерти металлургу было около 20 лет. Ученые не нашли признаков того, что он пал жертвой ритуального убийства. Мужчина был помещен в могилу в сидячем положении. Тело было обернуто тканью, которая истлела и не сохранилась. Но ее рисунок отпечатался в глине.

Все инструменты мужчина держал в руках. Кстати, у них были костяные рукоятки. Химический анализ показал, что орудия были изготовлены из сплава меди и мышьяка. Известно, что самый распространенный тип бронзы - это сплав меди и олова.

"Сплав мышьяка гарантировал изготовление действительно твердых инструментов, - говорит соавтор исследования доктор Милош Гирш. - Их можно было использовать для самых разных сельскохозяйственных и резных работ, а также в качестве боевого оружия".

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