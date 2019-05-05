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05.05.2019 13:31
Рубрика: Культура

В Египте найдены гробницы древнейших строителей пирамид

Текст: Денис Передельский
Фото: Ahmed Romeih / Ahram Online Фото: Ahmed Romeih / Ahram Online
Фото: Ahmed Romeih / Ahram Online

Министерство по делам древностей Египта официально представило мировому сообществу гробницы эпохи Древнего царства, открытые на плато Гиза рядом с пирамидами фараонов.

Как сообщает Ahram Online, об открытии ранее неизвестного кладбища объявил министр по делам древностей Халед Эль-Энани. Совершила же его археологическая миссия под руководством генсекретаря Высшего совета по делам древностей Мустафы Вазири.

Фото: Milosz Giersz / Institute of Archaeology, University of Warsaw
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Он рассказал, что его команда обнаружила несколько гробниц и погребальных камер. Старейшая из них изготовлена из известняка. Она относится к V династии (около 2500 года до н.э.) В ней сохранились надписи и произведения искусства.

Гробница принадлежит двум людям. Первый - Бехнуи-Ка, чье имя ранее не было известно ученым. Он обладал семью титулами - был и первосвященником, и "духовником" трех правителей, и священником богини Маат, и даже судьей при дворе.

Вторым владельцем гробницы оказался человек по имени Нви Ху. Он носил пять титулов, в том числе титул наместника новых провинций. В захоронении было обнаружено множество артефактов. Наиболее значительной находкой стала статуя одного из владельцев гробницы, а также его жены и сына.

"Открытие этого кладбища показывает всему миру, что пирамиды были построены не рабами, а что их строители возвели свои собственные гробницы рядом с захоронениями своих царей", - считает известный египтолог Захи Хавасс.

Установлено, что кладбище активно использовалось и в более поздний период - с VIII века до нашей эры. В ходе раскопок было обнаружено много деревянных антропоидных саркофагов того времени. Некоторые из них имеют иероглифические надписи.

Также найдено большое количество деревянных и глиняных погребальных масок.

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