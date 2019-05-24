В Госдуме оценили последствия отставки Мэй

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о грядущей отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Напомним, что политик сегодня объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера правящей Консервативной партии. Это означает скорое избрание нового главы тори, который неизбежно заменит ее на посту главы правительства.

Слуцкий в комментарии журналистам напомнил, что отставку Мэй предрекали давно, так что неожиданностью она не стала.

- Заявление об уходе стало результатом как внутриполитического и внутрипартийного кризиса, так и ситуации вокруг Brexit, - пояснил он.

Глава комитета оценил "вклад" Мэй в развитие российско-британских отношений. По его словам, в этом плане период почти трехлетнего премьерства Мэй стал разрушающим.

- Именно ей был введен принцип "highly likely", ставший прецедентом для крупнейшего международного дипломатического скандала и очередных антироссийских санкций на основе фейков и бездоказательных обвинений, - напомнил Слуцкий.

В тот же период разразился скандал с так называемым "делом Скрипалей".

- Надуманная интерпретация британским правительством истории с так называемым отравлением Скрипалей фактически подорвала нормы международного права, нанесла огромный ущерб сотрудничеству с Россией по многим направлениям, - отметил парламентарий.

В этом контексте Госдуме надеются, что "хуже не будет, потому что хуже уже некуда", сообщил Слуцкий, добавив, что говорить о дальнейших перспективах в отношениях Москвы и Лондона можно весьма осторожно.

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов, в свою очередь, поделился мнением, что вряд ли "кто-нибудь будет жалеть по поводу ухода" Мэй.

"Она не сделала ничего хорошего для Великобритании и сделала все для разрушения отношений между нашими странами", - считает политик.