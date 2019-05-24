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24.05.2019 15:28
Рубрика: Власть

В Госдуме поставили диагноз американской демократии

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме прокомментировали новую серию обвинений США в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, грозящую ему 175 годами тюрьмы.

Судебные власти США ранее объявили о решении предъявить дополнительные обвинения Ассанжу по 17 пунктам. Прежде его обвиняли в сговоре с целью компьютерного взлома. Теперь же - еще и в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Новые обвинения, как сообщается, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

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Такое решение "является наглядным примером того, что из себя представляет американская демократия и свобода слова", поделился с журналистами мнением член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Он отметил, что Великобритания и Швеция в этой "отвратительной инсценировке по задержанию журналиста" - всего лишь безвольные исполнители воли США.

- Вашингтон теперь предъявляет уже не просто обвинения в хакерстве, но и шпионаже. Таким образом, США открыто демонстрируют готовность уничтожить Ассанжа за его политические разоблачения и нелицеприятную правду о методах работы западных правительств и спецслужб, - подчеркнул парламентарий.

Железняк назвал очевидным, что США будут добиваться экстрадиции основателя WikiLeaks. И Лондон, по его прогнозу, "послушно предпримет все необходимые шаги по экстрадиции".

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Джулиан Ассанж: история борьбы Россия и США
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