В Кремле прокомментировали заявление об отставке Терезы Мэй

В Кремле очень внимательно отслеживают ситуацию в Великобритании в связи с процессами, связанными с Brexit.

На просьбу журналистов рассказать о реакции на планируемую отставку британского премьера Терезы Мэй, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам: "Пока не готов сказать. Мы, безусловно, с большим вниманием наблюдаем, в целом, за процессами, связанными с Brexit, которые неминуемо сказываются на самой Британии и на обстановке в Евросоюзе".

"Очень внимательно это отслеживаем, в первую очередь, это обусловлено тем, что Евросоюз - наш главный торгово-экономический партнер", - пояснил он. Россия заинтересована в стабильном и хорошо развивающемся партнере, подчеркнул Песков.

Говоря о роли Мэй в двусторонних отношениях России и Великобритании, пресс-секретарь главы государства сказал: "К сожалению, сейчас навскидку не вспомню какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений России и Великобритании. Скорее наоборот: ее премьерство приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях".

Напомним, что премьер Великобритании объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня.