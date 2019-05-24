Видео со свадьбы Насти Каменских и Потапа опубликовано в Instagram

В Сети появилось видео свадьбы звездного дуэта "Потап и Настя". На роликах, опубликованных в Instagram, молодожены танцуют и поют вместе, а также едят праздничный торт.

Артисты поженились 23 мая, что для многих поклонников их творчества стало внезапностью, так как о своих отношениях пара скрывала.

О событии Настя сообщила через свой Instagram, поблагодарив мужа, который помог сохранить роман в тайне, оберегая невесту от лишних "слов и постов". Потап же представил клип, в котором признался в любви своей избраннице.

Проект "Потап и Настя" был создан в 2006 году, и в 2017-м свою творческую деятельность приостановил, его участники начали сольную карьеру. На счету дуэта четыре альбома. Наиболее известные композиции - "Не пара", "Чумачечая весна", "Лето".