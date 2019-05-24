Ворота сборной России будет защищать Василевский

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после предматчевой тренировки объявил имя голкипера, который будет защищать ворота в полуфинальном матче чемпионата мира. Эта игра состоится завтра в 16:15 по московскому времени.

По словам Воробьева, место в воротах займет Андрей Василевский. Он является основным голкипером россиян на этот турнире и провел уже шесть матчей, включая последние поединки против Швеции и США, в которых признавался лучшим игроком. Василевский отразил на чемпионате мира 151 бросок и пропустил 10 шайб. Дважды на турнире он отыграл на ноль.

Отметим, что изменений в составе сборной России на полуфинал не ожидается. Сегодня команда тренировалась в тех же сочетаниях, что и последние несколько дней. Состав по звеньям у россиян выглядит так:

Сергачев - Нестеров, Григоренко - Малкин - Дадонов;

Орлов - Зайцев, Овечкин - Кузнецов - Капризов;

Хафизуллин - Гавриков, Гусев - Анисимов - Кучеров;

Задоров, Ковальчук - Андронов - Телегин, Барабанов.