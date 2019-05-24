"Заряженный" Honda Civic адаптировали для жесткого бездорожья

Honda Built Two New Civic Type R Concepts, One With Over 400HP, And This Rally Beast | Carscoops #carscoops https://t.co/HWxK6YNOce — Carscoops (@Carscoop) 23 мая 2019 г.

Британский офис компании Honda представил две новые модификации хот-хэтча Civic Type R. Одна из них укомплектована более мощным мотором, а вторая приспособлена для ралли-рейдов. Обе новинки дебютировали в рамках фестиваля SMMT Test Day.

Раллийная модификация Honda Civic Type OveRland, подготовленная в сотрудничестве с инжиниринговой компанией Ralph Hosier Engineering, имеет увеличенный до 229 мм дорожный просвет, пересмотренную подвеску, расширенную колею и колёса, "обутые" в покрышки BF Goodrich размерностью 255/55 R18. Внешность хот-ралли-хэтча была приведена в соответствие характеру автомобиля.

Второй концептуальный Honda Civic Type R был создан Team Dynamics Motorsport. Основная идея - подчеркнуть потенциал японского хот-хэтча. Двигатель остался прежним, но блок управления был заменён. Также Civic Type R получил другие систему впуска и выхлопа, спортивный катализатор. В итоге отдача отдача двухлитрового мотора выросла с 320 до 406 л.с.

Для улучшения поведения автомобиля на трекеCivic Type R пришлось оснастить пружинами Eibach Pro, регулируемыми стабилизаторами и задними рычагами развала колес, 19-дюймовыми колёсами облегчённой конструкции с шинами Dunlop DZ03G.

Напомним, в прошлом году на SMMT Test Day был показан пикап, созданный на базе Honda Civic Type R.