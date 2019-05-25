Абэ назвал историческим визит Трампа в Японию

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал историческим визит президента США Дональда Трампа в Страну восходящего солнца.

"Президент Трамп и первая леди (Мелания Трамп - прим. "РГ") находятся в Японии в качестве первых государственных гостей в новую эпоху Рэйва", - написал глава японского правительства в своем Twitter.

Премьер поприветствовал президентскую чету и обратил внимание, что токийская башня Sky Tree в честь их приезда была подсвечена в цвета американского флага.

Абэ назвал визит Трампа в Японию историческим и подчеркнул, что вместе со своей супругой Акиэ с нетерпением ждет встречи с хозяином Белого дома и его женой Меланией.

Напомним, что американский лидер прилетел в Японию вечером 25 мая. Дональд Трамп уже успел провести встречу с высокопоставленными представителями японского бизнеса, которые были приглашены на ужин в посольство США.

В предстоящие дни хозяина Белого дома ждет насыщенная программа. Так, 26 мая премьер-министр Синдзо Абэ сыграет с ним гольф. Компанию политикам составит известный гольфист Исао Аоки. После этого лидеры государств в сопровождении своих жен посмотрят борьбу сумо в финальный день турнира на кубок императора Японии.

В понедельник, 27 мая, президента США Дональда Трампа в своем дворце примет император Японии Нарухито, который вступил на престол 1 мая после отречения своего отца Акихито. Американский президент станет первым зарубежным лидером, который встретится с новым монархом.

После этого Дональд Трамп и Синдзо Абэ проведут двусторонние переговоры. Как считают эксперты, первые лица государств основное внимание уделят проблеме КНДР, а также вопросу двусторонних торговых отношений. Кроме того, они обменяются мнениями о ситуации с Ираном.