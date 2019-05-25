Илья Воробьев: Игра шла до гола. И не мы его забили

Илья Петрович, почему с таким роскошным нападением сборная России не смогла ни разу забить?

Илья Воробьев: Действительно не смогли забить. Надо было заносить шайбу, больше лезть на "пятак", если она "в чистую" не шла.

На последней минуте команда действовала по установке тренера?

Илья Воробьев: Там финны ложились под шайбу, поэтому играли в пас. Конечно, хотелось бы чуть больше бросков, когда играешь шесть на пять.

В целом по делу результат?

Илья Воробьев: По делу. Игра шла до одного гола. К сожалению, не мы его забили.

Финны изначально собирались биться, кусаться. Что можно противопоставить такому сопернику?

Илья Воробьев: Голы.

Что скажете об игре соперника?

Илья Воробьев: Они играли организованно, не позволяли себе ошибок.

Если сравнивать с предыдущим матчем против США, что сделали финны такого, с чем не смогли справиться?

Илья Воробьев: Это совершенно разные команды. Финляндия - очень цепкая команда, которая в обороне играет на уровне. Американцы были другие. Талантливая, быстрая команда, которая тоже в атаке играет. Поэтому с ними нам было немножко легче.

После таких поражений будет ли мотивация бороться за "бронзу"?

Илья Воробьев: Мы сказали ребятам, что нужно готовиться к следующему матчу.

Какие ошибки вы допустили сегодня?

Илья Воробьев: Хороший вопрос. Надо думать, разбирать. Пока слишком свежи эмоции.