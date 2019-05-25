Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею не смогла пробиться в финал чемпионата мира. В Братиславе команда Ильи Воробьева уступила Финляндии 0:1 и теперь поборется за бронзовые медали с проигравшим в поединке Чехия - Канада.

Российской сборной с первых же минут пришлось очень тяжело. Финны играли в предельно плотный, организованный хоккей и постоянно держали в тонусе нашего вратаря Андрея Василевского. Работой его обеспечили по полной программе - до перерыва Андрей отразил аж 15 бросков в створ, несколько из которых были по-настоящему опасными. А однажды Василевский и вовсе смог накрыть шайбу прямо на линии ворот. Россияне тоже создавали моменты, и в атаке у "красной машины" выделялось звено Кузнецова. Особенно активен был Овечкин, однако ни ему, ни партнерам переиграть Ланкинена в первом периоде не удалось - ничья 0:0.

После перерыва картина принципиально не изменилась. Финны дождались шанса на контратаку, но тут России повезло - Оямяки попал в штангу. У нашей сборной в атаке можно вспомнить опасный бросок Капризова с острого угла, но для победы этого было явно маловато. Финны действовали все так же строго и не давали россиянам пространства. Нули на табло сохранились и после этого игрового отрезка.

Третий период наши начали активнее, сделали несколько неплохих бросков, но вновь дивидендов из этого извлечь не смогли. А вот одна из немногих оплошностей в обороне привела к страшному. Потеря шайбы в своей зоне на 51-й минуте закончилась броском капитана финской сборной Анттилы со средней дистанции, с которым Василевский справиться не смог - 0:1. Пропустить по такой игре - смерти подобно. Финны на удержание счета всегда играли отлично, а уж нынешняя команда и подавно - вместе игроки Суоми провели почти два месяца и сыграться за это время смогли до автоматизма. Сборная России, разумеется, пошла на последний штурм, в концовке заменила вратаря на шестого полевого - без толку.

Счет 1:0 изменить "красная машина", как ни старалась, не смогла. И отправляется в "утешительный финал", который состоится завтра в 16:45 по московскому времени.