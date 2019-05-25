Хоккейное первенство планеты близится к апофеозу. Новая рейтинговая система полуфиналов сделана специально для того, чтобы до решающей встречи не сводить наших и канадцев. Пока получается. В 1/2 финала сборная Канады сыграет с Чехией, а Россия - с Финляндией.

Пожалуй, игра с финнами станет тяжелейшей для сборной России на этом турнире. Бесчисленное количество раз именно финны ломали об колено сборную России на крупнейших турнирах. Самые памятные встречи были, конечно, на Олимпиадах. В 2006-м году россияне также сокрушили весь цвет мирового хоккея во главе с Канадой, но в полуфинале влетели Финляндии 0:4. Через 8 лет финны также без особых проблем оставили нашу сборную без медалей на домашних Играх в Сочи. По итогам четвертьфинала был зафиксирован счет 3:1.

На чемпионатах мира история не менее мрачная. Два года назад Россия выиграла у финнов матч за бронзу (5:3), но в 2016-м оступилась на домашнем первенстве в полуфинале - 1:3.

Текущий состав финнов по именам не сравнится с нашим - всего-то 2 человека из НХЛ, еще один играет в московском "Динамо". Трое представляют "Йокерит", что гоняет в КХЛ. Остальные либо из местного чемпионата, либо из скромных европейских или североамериканских клубов. Но финнов отличает слаженная командная работа и железная дисциплина. На групповом этапе они лишь раз дали слабину, когда проиграли Германии 2:3. А в четвертьфинале Финляндия прервала двухлетнее доминирование Швеции на чемпионатах мира. Принципиальный соперник несколько раз вел в счете, однако финны вцепились и перевели игру в овертайм, где дожали скандинавов.

Нельзя не отметить и тренерскую работу. Юкка Ялонен второй раз в карьере возглавил национальную команду. Первый его приход ознаменовался бронзой Олимпиады-2010 и золотом чемпионата мира 2011 года. Выигрывал Ялонен и молодежный чемпионат мира. Было это в 2016-м году. Тогда в финале Финляндия снова щелкнула по носу нашу команду - 4:3.

А про состав и игру сборной России было уже много сказано. Даже у Канады не такой звездный подбор игроков, как у нас. Пока что российские хоккеисты не без проблем, но подтверждают свой высочайший статус. Четвертьфинал против США не обошелся без нервотрепки, хотя в целом игра шла под нашу диктовку. По поводу нервозной концовки высказался и главный тренер сборной Илья Воробьев: "Без нервотрепки можно, если сидеть на диване".

Что ж, давайте посидим и посмотрим, чем дело кончится. Матч с финнами начнется в 16:15 по Москве. Подключайтесь к нашей онлайн-трансляции!