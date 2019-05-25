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25.05.2019 17:33
Рубрика: В мире

Косачев проанализировал решение трибунала по делу украинских моряков

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Решение международного трибунала по морскому праву, удовлетворившего требование Украины о возврате кораблей и освобождении экипажей, арестованных в прошлом году в связи с попыткой незаконного пересечения российской границы, не может считаться легитимным, поскольку данный инцидент не находится в юрисдикции данного судебного органа и тех конвенций, на которые он ссылается.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россия и Украина при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года сделали специальные заявления, которые исключают рассмотрение керченского инцидента в рамках предусмотренных Конвенцией процедур. Именно на это указал, кстати, и наш судья в трибунале в своем особом мнении.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Это дело двух сторон, России и Украины, одна из которых совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны в нарушение общеизвестных процедур. Не случайно Руслан Хомчак, новый глава украинского Генштаба, подтвердил, что отправлять суда в Керченский пролив тогда было опасно, и по данному делу есть вопросы к командующему ВМС Украины Игорю Воронченко.

Поэтому России следует по-прежнему отстаивать свою позицию, а все попытки Украины интернационализировать конфликтную ситуацию и представить ее в виде неадекватных действий России надо отметать и дальше. Новой власти Украины было бы разумнее признать, мягко говоря, ошибочность действий своих предшественников, и решать вопросы в рамках применимых к данному случаю норм права.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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