Косачев проанализировал решение трибунала по делу украинских моряков

Россия и Украина при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года сделали специальные заявления, которые исключают рассмотрение керченского инцидента в рамках предусмотренных Конвенцией процедур. Именно на это указал, кстати, и наш судья в трибунале в своем особом мнении.

Это дело двух сторон, России и Украины, одна из которых совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны в нарушение общеизвестных процедур. Не случайно Руслан Хомчак, новый глава украинского Генштаба, подтвердил, что отправлять суда в Керченский пролив тогда было опасно, и по данному делу есть вопросы к командующему ВМС Украины Игорю Воронченко.

Поэтому России следует по-прежнему отстаивать свою позицию, а все попытки Украины интернационализировать конфликтную ситуацию и представить ее в виде неадекватных действий России надо отметать и дальше. Новой власти Украины было бы разумнее признать, мягко говоря, ошибочность действий своих предшественников, и решать вопросы в рамках применимых к данному случаю норм права.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.