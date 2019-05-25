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25.05.2019 13:55
Рубрика: В мире

Кудрявцева подаст в суд из-за скандала с отставкой вице-канцлера Австрии

Текст: Александр Саможнев
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Телеведущая Лера Кудрявцева намерена подать в суд на австрийский таблоид Oesterreich за использование ее фотографии для иллюстрации скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцом-Кристианом Штрахе.

"Актриса или проститутка" - под таким заголовком в газете опубликован материал о россиянке, предположительно встречавшейся со Штрахе и его коллегой на Ибице. Подвыпивший политик обещал взамен за помощь партии "Свобода" на парламентских выборах 2017 года обеспечить потенциального инвестора господрядами и приобретением акций австрийского издания.

Кудрявцева сокрушается, что желтая пресса в Австрии и России действует одинаково. "Оказывается, я виновата в отставке австрийского канцлера. Ну что же, будем разбираться в международном суде", - написала она в Instagram.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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Между тем в Австрии теряются в догадках, кто же была таинственная собеседница политика на Ибице. Блогер из Германии предположила, что речь идет о россиянке Лере Кудрявцевой. Ее не смутило, что 48-летняя дама работает на телевидении, реализует различные творческие проекты. Кудрявцева замужем за известным хоккеистом Игорем Макаровым.

Специалисты в сфере безопасности предполагают, что в снятой специально для встречи вилле участвовала проститутка. По некоторым оценкам, расходы на организацию аферы со Штрахе составили порядка 600 тысяч евро.

Между тем по делу Штрахе высказался адвокат Рамин М из Вены. Он сообщил, что с помощью частного детектива из Мюнхена содействовал организации встречи на Ибице. Якобы акция проводилась "в общественных интересах" в рамках журналистского расследования изданий Der Spiegel и Sueddeutsche Zeitung. Как адвокат он имеет право хранить молчание о заказчиках.

Эксперты отмечают, что удар по коалиционной партии "Свобода", имеющей собственное мнение о миграции и отношениях с Россией, был нанесен именно перед выборами в Европарламент.

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