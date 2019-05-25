Михаил Сергачев: Игра в обороне - это все, что финны умеют

Михаил Сергачев: Не получилось забить. Какую-то ерунду пропустили, на самом деле. Что это за гол вообще? Чисто повезло, отскочила шайба. Они сыграли хорошо в обороне, надо отдать им должное. Против таких наших нападающих не дали ничего сделать.

Было ли волнение, боязнь при счете 0:0?

Михаил Сергачев: Волнения никакого не было. Мы знали, к чему мы идем, понимали, что мы можем забить. Особо не тушевались, не волновались, но вот эту непонятную шайбу пропустили и все. Они впятером на пятаке встали и ничего не дали нам сделать.

Отсутствие финала с таким составом - это провал?

Михаил Сергачев: Я не знаю. С тренером разговаривайте.

Было давление на команду и мешало ли оно?

Михаил Сергачев: Давление с американцами уже прошло. Сегодня все вышли готовые, уверенные в своих силах. Пару шайб в средней зоне потеряли, пару моментов они создали. А так особо они ничего сегодня не сделали. Только играли в обороне хорошо - это все, что они умеют.

Не хватило большинства? Всего один раз за матч играли впятером против четверых?

Михаил Сергачев: Не знаю. Судьи решили, что можно ничего не свистеть или свистеть только против нас. Но мы выигрывали и когда у нас не было большинства. От этого ничего не зависит. Конечно, это дает какую-то уверенность в себе. Но в принципе нет.

Тем не менее финны перебросали сборную России 32:28, а вы говорите, что они только в обороне играли.

Михаил Сергачев: Ну как они перебросали? Они бросали от углов, от бортов, все подряд. Втроем шли на ворота и это все, что они делали. Я не думаю, что у них были какие-то опасные броски.