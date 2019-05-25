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25.05.2019 18:13
Рубрика: Общество

На видео сняли космический "паровозик" из 60 запущенных спутников

Текст: Руслан Мельников
В интернете опубликовано видео запуска 60 спутников. Их вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска Space X.

Съемки велись с территории Нидерландов. На видео запечатлена целая цепочка летящих друг за другом космических аппаратов. Речь идет о спутниках Starlink, с помощью которых будет создаваться спутниковая сеть глобального интернета с широкополосным доступом.

Фото: Дин Гэньхоу / Для China Daily
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"Спутники Starlink, запущенные 24 мая 2019 года, проходят над Нидерландами", - говорится в пояснении к 40-секундному ролику, выложенному на YouTube.

Также в соцсетях появились фото космического "паровозика".

Напомним, запуск состоялся 24 мая, в 5:30 по московскому времени с американского космодрома на мысе Канаверал. Первую ступень ракеты удалось благополучно посадить на плавучую платформу.

Общество Космос РГ-Видео
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