На видео сняли космический "паровозик" из 60 запущенных спутников

В интернете опубликовано видео запуска 60 спутников. Их вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска Space X.

Съемки велись с территории Нидерландов. На видео запечатлена целая цепочка летящих друг за другом космических аппаратов. Речь идет о спутниках Starlink, с помощью которых будет создаваться спутниковая сеть глобального интернета с широкополосным доступом.

"Спутники Starlink, запущенные 24 мая 2019 года, проходят над Нидерландами", - говорится в пояснении к 40-секундному ролику, выложенному на YouTube.

Также в соцсетях появились фото космического "паровозика".

Напомним, запуск состоялся 24 мая, в 5:30 по московскому времени с американского космодрома на мысе Канаверал. Первую ступень ракеты удалось благополучно посадить на плавучую платформу.