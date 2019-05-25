На видео сняли космический "паровозик" из 60 запущенных спутников

Съемки велись с территории Нидерландов. На видео запечатлена целая цепочка летящих друг за другом космических аппаратов. Речь идет о спутниках Starlink, с помощью которых будет создаваться спутниковая сеть глобального интернета с широкополосным доступом.
"Спутники Starlink, запущенные 24 мая 2019 года, проходят над Нидерландами", - говорится в пояснении к 40-секундному ролику, выложенному на YouTube.
Также в соцсетях появились фото космического "паровозика".
Напомним, запуск состоялся 24 мая, в 5:30 по московскому времени с американского космодрома на мысе Канаверал. Первую ступень ракеты удалось благополучно посадить на плавучую платформу.
Had a chat with @tariqjmalik of @SPACEdotcom about last night's spectacular view of the @SpaceX #Stralink satellite train:https://t.co/AXExNdUOgB— Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) 25 мая 2019 г.