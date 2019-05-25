Назван основной симптом нехватки одного из важнейших витаминов

В Национальной службе здравоохранения Великобритании рассказали, что одним из самых главных симптомов дефицита витамина C в организме являются плохо заживающие раны и ссадины.

Это объясняется важной ролью витамина в восстановлении тканей организма. Поэтому с его нехваткой человек может долго испытывать последствия даже легких травм. Например, страдать от синяков, которые не проходят в течение месяца и дольше.

Кроме того, нехватка витамина С опасна резким увеличением веса, постоянной усталостью и депрессивным настроением, которое часто носит затяжной характер. Также у человека падает иммунитет, и иногда это может привести к появлению кровоточащих десен.

Самыми частными причинами дефицита витамина С являются неправильное питание, злоупотребление алкоголем, курение, анорексия, а также тяжелые психические заболевания, передают зарубежные СМИ.

Ранее исследователи выяснили, что аскорбиновая кислота (витамин С) может блокировать раковые клетки с мутациями и в целом замедлять рост злокачественных опухолей. Например, в кишечнике.