Названы составы команд на матч Россия - Финляндия

Тренерские штабы сборных России и Финляндии обнародовали составы команд на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею. Игра пройдет в Братиславе и начнется в 16:15 по московскому времени. "РГ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

В российской сборной по сравнению с четвертьфинальной встречей против США никаких изменений ни во вратарской линии, ни в составе звеньев. Состав нашей команды выглядит так:

Вратарь Василевский

Сергачев - Нестеров, Григоренко - Малкин - Дадонов;

Орлов - Зайцев, Овечкин - Кузнецов - Капризов;

Хафизуллин - Гавриков, Гусев - Анисимов - Кучеров;

Задоров, Ковальчук - Андронов - Телегин, Барабанов.

У сборной Финляндии, напомним, всего два человека представляют клубы НХЛ. Юхо Ламмикко играет за "Флориду", а Генри Йокихарью - за "Чикаго". Костяк команды, которую тренирует Юкка Ялонен, составляют игроки из клубов КХЛ и местной лиги. По пятеркам состав Суоми на полуфинал выглядит так:

Вратарь Ланкинен

Лехтонен - Охтамаа; Оямяки - Тюрвяйнен - Райала;

Йокихарью - Линдбом; Какко - Маннинен - Песонен;

Каски - Миккола; Савинайнен - Куусела - Саллинен;

Койвисто - Хаканпя; Анттила - Кивиранта - Ламмикко.