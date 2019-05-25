Никита Гусев: Хоккея у финнов было мало, но они молодчики

Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев ответил на вопросы журналистов после полуфинального матча чемпионата мира, в котором наша национальная команда уступила Финляндии 0:1.

Никита, ожидали именно такого матча?

Никита Гусев: Мы понимали, что будет непросто, что надо будет проходить их оборону. Но думали, что все-таки забьем.

На "пятаке" сыграли так, как нужно, или надо было активнее там работать?

Никита Гусев: Судя по тому, что ноль голов, надо было лезть мощнее и просто шайбу туда заталкивать.

Финская тактика мелкого фола не выводила из равновесия?

Никита Гусев: Не думаю. Мы знали, что они так будут играть.

Согласны с тем, что финны вышли играть не в хоккей?

Никита Гусев: Хоккея в их исполнении было мало, но они молодчики. Они выиграли, и ничего тут не скажешь?

Какая главная ошибка сборной России?

Никита Гусев: Тяжело так сразу сейчас сказать. Наверное, то, что не забили. Но, наверное, другая. Надо подумать и понять.

Очень передерживали шайбу, принимали сложные решения. Может, поэтому?

Никита Гусев: Потому что не шли голы. От того наверное и пошли решения более сложные, чем надо было.

В Евротуре финнам забили всего одну шайбу, сегодня ни одной. Получается, что одна система не может справиться с другой?

Никита Гусев: Да нет. Они играли впятером у своих ворот, обороняли свой пятак, а броски издалека все ловил вратарь. Так и не получилось. Вроде отскоки были, добивания были, но голов не было.