Новая Marussia станет электрическим спорткаром

Недавно "Российская газета" рассказывала о возвращении первых российских спорткаров Marussia. Дилерская компания VIP-Service из Новосибирска намерена возродить бренд, разработав новый спорткар.

Стали известные свежие подробности о будущей модели. В Новосибирске планируют создать электрический спорткар, построенный на основе Marussia B2. После электрификации новая "Маруся" вполне может составить конкуренцию Porsche Taycan и Tesla Roadster.

К разработке проекта "электромобиля по концепции отечественного спорткара Marussia" уже приступают инженеры Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (НГТУ НЭТИ).

"В ходе работ двигатель внутреннего сгорания будет заменен на мощный энергоэффективный электродвигатель, на создаваемый электромобиль будут установлены литий-ионные батареи и синтезирована система управления", - сообщает пресс-служба НЭТИ.

По замыслу, конструкция кузова и шасси будет полностью позаимствована у Marussia B2, именно у этой модели конструкция была проработана до уровня серийного продукта, а сейчас создадут новую электрическую силовую установку. На проектирование электропривода для создания электромобиля на базе спорткара "Маруси" уйдет около полутора лет.

Кроме того, участие в проекте принимает и новосибирское конструкторское бюро "Спектр". Собственно говоря, у "Спектра" в 2018 году и появилась идея создать подобный проект с использованием электродвигателя. КБ вместе с ВУЗом приступают к её реализации. Стороны подпишут официальное соглашение о создании электромобиля 27 мая.

Стоит отметить, что проект будет реализовываться при поддержке Министерства промышленности и торговли Новосибирской области. Компания VIP-Service окажет "техническую поддержку" - предоставит чертежи от Marussia или готовый экземпляр автомобиля для опытно-конструкторских работ. Более дательной информации о появлении нового спорткара авторы проекта пока не сообщают.

Напомним, компания Marussia Motors была основана в 2007 году Николаем Фоменко и Ефимом Островским. "Маруся" стала первой российским брендом по разработке и производству спорткаров. Планировалось создать целую линейку автомобилей, включая купе, кроссоверы и седаны. Компания начала работу в 2009 году и успела разработать спорткары B1, B2, и B3, а также кроссоверы F1 и F2. Собственными силами "Маруся" собрала около двух десятков B1 и около дюжины B2, полноразмерные макеты B3 и F1, один ходовой макет F2.

В 2012 году купе B1 и B2 хотели выпустить на рынок, но вскоре компания начала испытывать финансовые трудности, инженерам и рабочим перестали выплачивать зарплату. А в 2014 году "Маруся" обанкротилась - её деятельность была завершена. В итоге часть сотрудников перешла в московскую дизайн-студию АвтоВАЗа, а оставшиеся после банкротства работники стали трудиться во ФГУП "НАМИ".