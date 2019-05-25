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25.05.2019 07:50
Рубрика: Российский автопром

Новая Marussia станет электрическим спорткаром

Текст: Валерий Карташов
Фото: Александр Смотров / РИА Новости Фото: Александр Смотров / РИА Новости
Фото: Александр Смотров / РИА Новости

Недавно "Российская газета" рассказывала о возвращении первых российских спорткаров Marussia. Дилерская компания VIP-Service из Новосибирска намерена возродить бренд, разработав новый спорткар.

Стали известные свежие подробности о будущей модели. В Новосибирске планируют создать электрический спорткар, построенный на основе Marussia B2. После электрификации новая "Маруся" вполне может составить конкуренцию Porsche Taycan и Tesla Roadster.

К разработке проекта "электромобиля по концепции отечественного спорткара Marussia" уже приступают инженеры Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (НГТУ НЭТИ).

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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"В ходе работ двигатель внутреннего сгорания будет заменен на мощный энергоэффективный электродвигатель, на создаваемый электромобиль будут установлены литий-ионные батареи и синтезирована система управления", - сообщает пресс-служба НЭТИ.

По замыслу, конструкция кузова и шасси будет полностью позаимствована у Marussia B2, именно у этой модели конструкция была проработана до уровня серийного продукта, а сейчас создадут новую электрическую силовую установку. На проектирование электропривода для создания электромобиля на базе спорткара "Маруси" уйдет около полутора лет.

Кроме того, участие в проекте принимает и новосибирское конструкторское бюро "Спектр". Собственно говоря, у "Спектра" в 2018 году и появилась идея создать подобный проект с использованием электродвигателя. КБ вместе с ВУЗом приступают к её реализации. Стороны подпишут официальное соглашение о создании электромобиля 27 мая.

Стоит отметить, что проект будет реализовываться при поддержке Министерства промышленности и торговли Новосибирской области. Компания VIP-Service окажет "техническую поддержку" - предоставит чертежи от Marussia или готовый экземпляр автомобиля для опытно-конструкторских работ. Более дательной информации о появлении нового спорткара авторы проекта пока не сообщают.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Напомним, компания Marussia Motors была основана в 2007 году Николаем Фоменко и Ефимом Островским. "Маруся" стала первой российским брендом по разработке и производству спорткаров. Планировалось создать целую линейку автомобилей, включая купе, кроссоверы и седаны. Компания начала работу в 2009 году и успела разработать спорткары B1, B2, и B3, а также кроссоверы F1 и F2. Собственными силами "Маруся" собрала около двух десятков B1 и около дюжины B2, полноразмерные макеты B3 и F1, один ходовой макет F2.

В 2012 году купе B1 и B2 хотели выпустить на рынок, но вскоре компания начала испытывать финансовые трудности, инженерам и рабочим перестали выплачивать зарплату. А в 2014 году "Маруся" обанкротилась - её деятельность была завершена. В итоге часть сотрудников перешла в московскую дизайн-студию АвтоВАЗа, а оставшиеся после банкротства работники стали трудиться во ФГУП "НАМИ".

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