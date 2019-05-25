Президент США Дональд Трамп прибыл в Японию

Президент США Дональд Трамп в сопровождении своей супруги Мелании прибыл с государственным визитом в Японию. Спецборт американского лидера в 17-00 по местному времени приземлился в столичном аэропорту Ханэда. После этого кортеж руководителя США в сопровождении полиции выехал в Токио. В посольстве США Дональд Трамп пообщается с руководством японского бизнеса.

Хозяин Белого дома до 28 мая пробудет на территории островного государства, где его ожидает насыщенная программа. Так, 26 мая премьер-министр Японии Синдзо Абэ сыграет с Дональдом Трампом в гольф. Для этого американского президента на военном вертолете ВВС США доставят в префектуру Тиба. Компанию политикам составит известный гольфист Исао Аоки. После этого лидеры государств посмотрят в Токио финальный день турнира по сумо на кубок императора Японии.

В понедельник, 27 мая, президента США Дональда Трампа в своем дворце примет император Японии Нарухито, который вступил на престол 1 мая после отречения своего отца Акихито. Американский президент станет первым зарубежным лидером, который встретится с новым японским монархом.

После этого Дональд Трамп и Синдзо Абэ проведут двусторонние переговоры. Первые лица государств посвятят основное время проблеме КНДР, а также вопросу торговых отношения между Токио и Вашингтоном. Кроме того, они обменяются мнениями о ситуации с Ираном.

Как сообщают журналисты, Синдзо Абэ рассчитывает организовать встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий, что, как полагают в Токио, будет способствовать урегулированию проблемы похищенных японских граждан спецслужбами Северной Кореи. Глава японского правительства намерен убедить в целесообразности данного шага Дональда Трампа.

Кроме того, премьер Абэ может в июне отправиться с визитом в Иран. Таким образом, политик готов взять на себя роль посредника между Тегераном и Вашингтоном, между которыми в последнее время наблюдаются серьезные противоречия.

Примечательно, что после общения лидеры Японии и США дадут совместную пресс-конференцию, однако не станут делать совместного официального заявления.

В заключительный день поездки Дональд Трамп посетит военно-морскую базу США Йокосука, где посмотрит корабли. После этого американский президент вылетит в Вашингтон.