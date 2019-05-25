Первого замглавы Балашихи арестовали по подозрению в получении взятки

Первого заместителя главы администрации Балашихи арестовали за получение взятки в особо крупном размере - четыре миллиона рублей.

"Предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сообщили в ГСУСК по Московской области.

По данным следствия, с лета прошлого года чиновник регулярно получал деньги от генерального директора одной из строительных компаний. Деньги предоставлялись за покровительство, заключение контракта, а также непроверку качества работы по ремонту дорог.

Согласно информации на сайте властей Балашихи, сейчас первым замом является Алексей Коваль.