Пролет спутников Илона Маска можно будет наблюдать над Москвой

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/eYrLocCiws — SpaceX (@SpaceX) 24 мая 2019 г.

За пролетом 60-ти интернет-спутников, выведенных на орбиту принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX, можно будет понаблюдать из Москвы. Об этом в своей группе "Вконтакте" сообщает наблюдательная астрономия AstroAlert.

Так, в ночь с 25 на 26 мая спутники над столицей появятся 4 раза - в 22:05, 23:40, 01:17 и 02:54. Правда, увидеть их скорее всего не получится - по прогнозам, в ближайшее время в Москве пройдут кратковременные дожди, будет сохраняться облачная погода. Астрономы-любители также рассчитали время пролета этих спутников для Санкт-Петербурга, Калининграда, Саратова, Ростова-на-Дону, Краснодара, Волгограда и других крупных российских городов.

В ночь на пятницу компания SpaceX произвела успешный запуск 60-ти спутников с космодрома во Флориде в рамках проекта Starlink, целью которого является обеспечение жителей Земли широкополосным доступом в интернет.