В Дагестане оценивают ущерб от землетрясения

В Буйнакском районе Дагестана оценивают ущерб от двух ночных подземных толков. По предварительным данным незначительные повреждения получили несколько жилых домов и школ.

Напомним, в 01.34 часов 25 мая на территории Буйнакского района было зафиксировано землетрясение. По информации МЧС России по Республике Дагестан землетрясение магнитудой 4,7, прошло на глубине 10 километров, а его эпицентр находился в пяти километрах от села Халимбекаул Буйнакского района. В 02.44 часов примерно в том же районе был зарегистрирован второй толчок магнитудой 2,3 на глубине одного километра.

Ранним утром 25 мая в администрации Буйнакского района собралась постоянная комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, которая оценила обстановку в селении Халимбекаул. Первым делом главы сельских поселений проверили объекты жизнеобеспечения, потенциально опасные, а также, школы, детсады, автодороги и линии электропередач.

"Согласно представленным сведениям повреждений и разрушений жилых зданий, объектов социальной сферы и потенциально опасных объектов в селах Буйнакского района нет. В селе Халимбекаул, который стал эпицентром, зафиксировано частичное повреждение жилых зданий в виде трещин на стенах" - сообщили позже в администрации района.

В управлении МЧС сообщили, что помимо жилых домов в селении Халимбекаул незначительные повреждения в виде трещин и осыпавшийся штукатурки получила школа №4 города Буйнакса.

Между тем в информагентстве ТАСС к этом списку добавили еще несколько объектов: гимназия, школы № 2, 3, 4, 6, 7 и детский сад № 18 в Буйнакске.

Для выяснения последствий сейсмособытия в Буйнакский район выехало руководство Главного управления МЧС России по Республике Дагестан во главе с Нариманом Казимагамедовым, а также врио директора ГАУ "Сейсмобезопасность" Минстроя Дагестана Магомед Магомедов и руководитель комитета архитектуры и градостроительства республики Незир Гусейнов.